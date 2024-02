Il detective Dante nella chiesa dei Bigi

Oggi alle 18.30 per il ciclo "L’aperitivo letterario" nella ex chiesa dei Bigi arriva Simone Lari con "Detective Dante 2 - Vizi Capitali". L’evento è organizzato dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, organizzato in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni nell’ambito del progetto Grosseto Città che legge. L’ingresso costa 5 euro (3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura), il ticket comprende una degustazione di vini della Fattoria Le Pupille e l’ingresso alle mostre del Museo Luzzetti. Inoltre il biglietto dà diritto di accesso al museo anche in un altro giorno a scelta dell’utente. È consigliata la prenotazione, scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 0564 488066. A presentare l’autore sarà la giornalista Francesca Ciardiello.

Simone Lari, grossetano, 46 anni, ha cominciato a pubblicare su Amazon nel 2012. I suoi romanzi sono ricchi di azione, valori, umorismo e personaggi indimenticabili.

Il detective Dante, protagonista del libro, ha origini fiorentine, un loft a Hell’s Kitchen, un’agenzia investigativa e tanti casi scottanti. Per lui però le strade di New York possono essere un vero Inferno! Le sorti di Dante e Beatrix sono oltremodo incerte.