Sei posti in più per "Il Delfino". La struttura semiresidenziale per disabili di Montemerano, gestita dalla cooperativa Uscita di Sicurezza di Grosseto, passerà da 12 a 18 unità. La richiesta di ampliamento era stata presentata dal direttore del distretto Colline dell’Albegna Roberta Caldesi alla Asl la quale ha espresso parere favorevole. "Poter ospitare in questa struttura 6 persone in più – dice l’assessora Valeria Bruni :– per noi è una grande vittoria al livello sociale". "Ringrazio a nome della Conferenza dei sindaci – dice Giovanni Gentili – chi ha sostenuto questo percorso a favore dei ragazzi e delle ragazze e delle loro famiglie". "A fronte dell’aumento del numero dei frequentatori – ha ricordato Pierandrea Vanni, presidente Unione dei Comuni – troveremo una soluzione per garantire a tutti il trasporto".