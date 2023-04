Il "Decameron" di Moscato e Mari

"Anno 1348. A Firenze imperversa la peste nera, la più violenta pandemia di tutto il Medioevo; i morti raggiungono numeri impressionanti (si parla, solo a Firenze, di trentamila decessi in un totale di ottantamila abitanti) e il terrore del contagio paralizza la città. In questo contesto apocalittico, per sottrarsi al contagio, sette ragazze e tre ragazzi decidono di fuggire dalla città per rifugiarsi in una villa in campagna, in una sorta di quarantena volontaria, e lì, per distrarsi, divertirsi ed esorcizzare la paura della morte, decidono di raccontarsi 100 novelle".

Inizia così questa storia straordinaria, "una storia fatta di storie", di personaggi, di vicende, di situazioni le più diverse; una storia lontana da noi quasi 700 anni, eppure così sorprendentemente vicina, viva, attuale. Il "Decameron" verrà proposto domani alle 20 alla Rotonda di Marina di Grosseto (in scena Giacomo Moscato e Paolo Mari) con una cena medievale. Circa 200 anni dopo la sua composizione, il Decameron finì nell’indice dei libri proibiti e, fino a pochi decenni fa, la sua lettura è stata sconsigliata, ostacolata, addirittura vietata: nei secoli, il suo testo è stato tagliato e rimaneggiato ma la sua inesauribile energia comunicativa l’ha fatto resistere ed arrivare fino a noi, divenendo addirittura un testo scolastico obbligatorio.