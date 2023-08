Il cuore dei grossetani Una "Raccolta" da record

"Sono particolarmente contento perché forse da quest’anno la Raccolta di San Lorenzo può diventare gesto ecumenico". A dirlo è don Enzo Capitàni, direttore della Caritas diocesana di Grosseto, che nella mattinata di sabato ha visitato i cinque supermercati in cui si è tenuta la seconda giornata della raccolta in generi alimentari e in prodotti per l’igiene in favore della Bottega della solidarietà.

La giornata è andata molto bene. Sono infatti state riempite e stoccate 495 scatole pari a poco più di 5400 chili di prodotti donati. A queste vanno aggiunti i tre pancali di pasta donati da ciascuno dei tre supermercati Conad aderenti alla Raccolta, pari a 750 chili. Sommando questa donazione con l’esito dei due sabato di Raccolta, la cifra totale è di oltre 7730 chili di beni donati. Serviranno alla Bottega per coprire i bisogni delle 200 famiglie che lì si recano a fare gratuitamente la spesa ogni settimana.

Sono stati oltre 60 i volontari coinvolti nella seconda giornata. Tra loro molti adulti di varie parrocchie, alcuni giovani, alcuni ragazzi più grandi dei Grest e anche alcuni che stanno svolgendo il percorso di recupero al Ceis della Steccaia. A coordinarlo e a coordinare il lavoro di ritiro delle scatole dai tre supermercati Conad di via Clodia, via Senegal e via Scansanese e alla Coop Aurelia Antica è stata Loredana Sauna, operatrice Caritas responsabile della Bottega.

"È andato tutto bene – commenta – e siamo contenti. Il risultato ripaga la fatica sempre e anche qualche piccolo intoppo o difficoltà che sempre si crea in occasioni complesse come questa".