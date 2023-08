Il Covid non molla: Tre morti in sette giorni a Grosseto, Maremma - 441 nuovi casi in Toscana

Sono 441 i nuovi casi di Covid registrati in Toscana nell’ultima settimana, con altri 14 decessi, nove uomini e cinque donne con un’età media di 83.2 anni. Quattro delle vittime erano residenti a Siena, tre a Firenze e Grosseto, due ad Arezzo, una a Prato e un’altra fuori Toscana. Da inizio pandemia il totale dei decessi è 12.002. Ad oggi sono ricoverate in ospedale 67 persone (12 in meno rispetto alla settimana precedente, -15,2%), nessuna delle quali è terapia intensiva. 565 invece i guariti (+0,04%), che raggiungono quota 1.595.711 (99,1% dei casi totali). Per quanto riguarda l’andamento per provincia, il maggior incremento è nella Città metropolitana di Firenze, +121 casi rispetto alla settimana precedente, quindi Pisa (71), Lucca (47), Pistoia (35), Siena (34), Livorno (32), Massa Carrara (31), Prato (27). Arezzo (21) e infine Grosseto (14). Intanto l’Istituto superiore di sanità sta metendoa punto il nuovo vaccino anti-Covid che sarà pronto per il prossimo autunno. "Credo che in autunno il vaccino anti-Covid debba essere offerto gratis a chi lo vuole fare anche se non è nelle categorie per cui è raccomandato". Lo auspica Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), tornando sulla circolare firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Francesco Vaia. "Il nodo semmai sarà organizzativo – sottolinea Andreoni –. Dobbiamo cercare di rendere la vaccinazione più fruibile possibile anche perché ci confronteremo con una popolazione stanca. I grandi hub sono ormai chiusi quindi è difficile pensare di riattivarli, un grande ruolo avranno i medici di medicina generale e le farmacie". Secondo l’infettivologo, "non ci sarà un’adesione massiccia, quindi le perplessità sulla carenza di dosi andrebbero ridimensionate. Ci sono i vaccini a mRna di Pfizer e Moderna, ma – chiosa – lascerei il ventaglio di possibilità aperto anche al vaccino proteico adiuvato", come Novavax. "Tutti poi saranno aggiornati alla variante XBB".