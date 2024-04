Il Corridoio nel "tunnel": "La pazienza è finita. Dateci una strada sicura"

"Non ci sono più scuse e soprattutto non c’è più tempo da perdere, l’Aurelia non può essere il fanalino di coda delle opere da realizzare". Lo dice Angelo Gentili di Legambiente e lo sottolinea anche Francesco Pacini, delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud.

"La messa in sicurezza del Corridoio tirrenico deve essere una delle priorità assolute del governo – spiega Gentili, sottolineando le posizioni di Legambiente –. Le risorse devono essere individuate senza indugio. Assistere all’ennesimo no è inaccettabile. L’attuale arteria stradale porta con sé un elevato rischio tra tratti a due corsie, incroci a raso, assenza di corsie d’emergenza. A confermare questi dati sono i numeri relativi agli incidenti che non accennano a diminuire". Solo qualche mese fa il Governo, tramite i suoi rappresentanti maremmani, annunciò l’accordo per affidare ad Anas i lavori. "Nonostante sia stato raggiunto un accordo che affida ad Anas la realizzazione dei lotti necessari per adeguare e mettere in sicurezza l’Aurelia, procedendo così al completamento del Corridoio attraverso una superstrada a quattro corsie – dice ancora Gentili –, siamo ancora al palo e, ad oggi, non risultano stanziamenti di risorse economiche e su questo importante fronte. Per l’ennesima volta la realizzazione di questa importante opera scivola sul fondo della classifica delle azioni urgenti e non rimandabili del Paese. Come associazione chiediamo con forza a tutti i parlamentari della provincia di Grosseto e alle forze politiche di impegnarsi collegialmente per fare in modo che questa situazione sempre più mortificante per la Maremma tutta trovi presto risoluzione".

Il completamento del Corridoio tirrenico, per l’associazione ambientalista, rappresenta la soluzione più ecologica, veloce da realizzare, rispondente ai criteri di sicurezza, adeguata alle esigenze del territorio. L’attesa è durata già troppi anni. Le istituzioni lavorino nella giusta direzione.

Confindustria ribadisce, senza mezzi termini, che il mancato adeguamento di questa infrastruttura influisce pesantemente sulle possibilità di crescita e di sviluppo del nostro territorio.

"E’ un problema che riguarda tutti i settori produttivi – dichiara il presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud, Francesco Pacini – non solo quelli industriali, ad esempio il turismo". La pazienza è finita. "Non è più tollerabile accettare continue promesse in merito al finanziamento e alla realizzazione dell’opera se poi ad esse non viene dato un seguito concreto. Noi, come rappresentanti degli imprenditori, continueremo a far fronte comune nel lanciare il nostro grido di allarme che trascende il semplice interesse economico perché l’adeguamento del Corridoio tirrenico ci riguarda tutti, perché il primo problema da risolvere è quello della sicurezza in quanto ogni giorno viaggiamo su una strada pericolosa e insicura. Da questo punto di vista, piuttosto, auspichiamo un maggiore coinvolgimento da parte degli amministratori locali e dei Consigli comunali riguardo a questa importante vicenda".

Nicola Ciuffoletti