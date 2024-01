Il coro dell’associazione Skeep in concerto. Si esibiranno alla sala Auser di Rispescia

L’associazione Skeep (Smile Keep), che da dieci anni si occupa di integrare il mondo della disabilità attraverso lo sport e l’arte, organizza un evento speciale per questo pomeriggio alle 15 nella sede Auser di Rispescia. L’evento ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ai principi e ai valori dell’associazione, che promuove la solidarietà e l’amore attraverso il supporto di volontari e la partecipazione agli eventi sportivi e artistici della provincia. I ragazzi con i volontari si esibiranno in coro in un concerto dal vivo diretto da Barbara Lipparini (volontaria e madre di un ragazzo "speciale"), che ha preparato un repertorio di canzoni allegre e coinvolgenti che spaziano da Renzo Arbore a Fred Buscaglione. A presentare l’evento ci sarà Daniele Sgherri che, oltre a raccontare aneddoti e curiosità sulle canzoni eseguite, racconterà la storia e le attività dell’associazione Skeep, fondata da Cristiana Artuso, una donna che ha dedicato la sua vita a migliorare quella delle persone con disabilità. Sarà anche l’occasione per conoscere meglio i protagonisti di questo progetto che, con il loro sorriso e la loro voglia di fare arte, trasmettono un messaggio di speranza e di gioia. L’associazione Skeep conta sulle donazioni per poter continuare a svolgere le sue attività tutto l’anno e per poter offrire ai suoi ragazzi la possibilità di vivere esperienze uniche e gratificanti. Per questo motivo sensibilizza i cittadini a contribuire con una piccola offerta, che sarà raccolta durante l’evento e che sarà destinata alla costruzione di una sede propria per l’associazione Skeep, che attualmente non dispone di uno spazio adeguato per le sue iniziative. Chi vorrà potrà anche iscriversi all’associazione o diventare volontario.