Il coro dei Minatori in concerto per ricordare don Omero Martini

MASSA MARITTIMA

Il coro oro polifonico "Minatori di Santa Barbara", in collaborazione con il gruppo corale "Pietro Mascagni" di Piombino organizzano con il patrocinio del Comune di Massa Marittima un’iniziativa in memoria di don Omero Martini, sacerdote e musicista, a 42 anni dalla sua scomparsa. L’evento si terrà a Massa Marittima, nella sala dell’abbondanza, domani alle 18. "Don Omero Martini è stato il primo maestro del Coro Polifonico Minatori di Santa Barbara. – afferma il presidente del coro Fiorenzo Borelli – Il coro fu infatti fondato da Don Luigi Rossi nel 1952, il quale incaricò don Omero Martini di dirigerlo sin dalla prima esibizione". "L’evento che abbiamo organizzato nella Sala dell’Abbondanza non sarà un vero e proprio concerto – prosegue il presidente del coro Fiorenzo Borelli – quanto piuttosto una cerimonia, nel corso della quale verrà lasciato ampio spazio al racconto su chi era don Omero Martini e cosa abbia rappresentato per la comunità di Massa Marittima, attraverso la riflessione di Angelo Soldatini".