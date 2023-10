Il cordoglio per Sergio Staino

Anche l’Amiata e la Maremma piangono la morte di Sergio Staino, storico vignettista de L’Unità morto ieri a 83 anni. "La scomparsa di Staino – ha detto Emiliano Rabazzi, presidente della Rete Grobac, delle biblioteche e degli archivi di Maremma – è una profonda perdita per la società italiana e ci dà occasione di ricordare il suo impegno per la promozione della cultura e dei diritti. Come Rete Grobac, delle biblioteche e degli archivi di Maremma, gli siamo profondamente grati per avere, negli anni, aderito e sostenuto alcune iniziative come ‘Libri salvati’, per ricordare e condannare il rogo di opere letterarie perpetrato dal Terzo Reich, o ‘I luoghi del tempo’, festival che porta la cultura del nostro bel territorio". Uno caro ricordo lo conserva anche Ugo Quattrini, titolare del ristorante Aiuole, sull’Amiata. "E’ stato un grande amico – spiega l’oste – aveva un’arguzia estrema, una bella persona. Fu lui l’autore delle copertine dei libri del nostro ristorante".