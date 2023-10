Il contrassegno per i disabili arriva dal web

Il rilascio del contrassegno per i disabili, da adesso si potrà fare sul web. Il contrassegno Cude (unificato), di competenza del servizio associato di Polizia municipale, dovrà essere presentato tramite il nuovo sportello telematico dell’Unione dei Comuni delle Colline Metallifere. Si può raggiungere sul sito dell’ente nella sezione sportello telematico. "In base alla gravità dell’handicap - si legge sulla nota informativa – la validità del contrassegno può essere permanente o temporanea. Il contrassegno viene rilasciato al proprio Comune di residenza e dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di parcheggio e di circolazione concesse dallo stato in cui si trova. Il Cude rimane – si legge ancora – strettamente personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo. Può infatti essere utilizzato in tutte le automobili usate per il trasporto della persona disabile a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà del veicoo stesso. La sosta – si chiue la nota – è consentita naturalmente negli appositi spazi riservati ai disabili, nelle aree di parcheggio".