Il contenzioso per l’acqua. Morosità, trovato un primo accordo

Alle 60 utenze sarà ridata l’acqua ma con vincoli precisi. È questo il frutto dell’incontro che si è svolto ieri mattina in Prefettura e che ha visto partecipare una delegazione di cittadini del comune di Campagnatico interessati dal problema, il sindaco e vicesindaco del comune maremmano, Elismo Pesucci e Alessandro Ulmi, rappresentanti di Adf (presente anche il presidente) e il prefetto Paola Berardino. L’area interessata al problema abbraccia molti poderi e aziende agricole e anche il centro ippico "Le Ginestre" che ha gravi disagi per dissetare i cavalli (nella foto) e negli ultimi giorni stava ricevendo un’erogazione minima di acqua potabile. Adf non avendo riscosso bollette per tutto il 2023 aveva dato incarico ai propri uffici di intervenire, provvedendo a ridimensionare il servizio idrico. Si parla di un contatore unico per 60 utenze, 20 delle quali sono in regola gli altri invece no. "Si sono trovate soluzioni temporanee – spiega Elismo Pesucci –. Le circa 20 utenze che risultano essere in regola si sono prese l’impegno di saldare l’intera morosità, questo in attesa che le altre 40 si mettano in regola così da ridividere successivamente la spesa secondo le morosità individuali. Il Comune invece è il nuovo intestatario del contatore". A questi patti Adf garantirà nuovamente l’erogazione di acqua potabile alle circa 150 persone che vivono questa area. Questa soluzione temporanea non deve distogliere l’attenzione sugli obiettivi principali, quello cioè di avviare una regolarizzazione delle utenze ad oggi irregolari. "Sono soddisfatto delle soluzioni temporanee che sono state prese e spero che nei prossimi mesi si possa chiude questa vicenda. Lo spero – conclude Pesucci – soprattutto per i cittadini che vivono questa zona che è stata fino al 2022 di competenza del Consorzio Acquedotto Rurale Pian Garzeto".

Nicola Ciuffoletti