Il Consiglio disertato "Assenti, ma per lavoro"

"La nostra assenza é motivata da ragioni di lavoro".

Samuele Pii, capogruppo di minoranza in consiglio comunale a Castel del Piano, spiega l’assenza dei consiglieri di opposizione all’ultima assemblea consiliare.

Pii spiega le difficoltà organizzative che i consiglieri di minoranza stanno avendo.

"Con convocazioni del consiglio comunale sempre all’ultimo momento, pur nei tempi previsti dal regolamento, non é realistico riuscire riorganizzare sempre le agende di lavoro – si lamenta Pii –. Purtroppo tutto questo nasce anche dalla scelta del sindaco di non programmare i lavori di aula e di non convocare la riunione dei capigruppo, raramente le commissioni. Se poi si aggiunge la scelta di congedare una segretaria di ruolo, sono già evidenti errori strategici enormi".

Assenza di metodo e programmazione e l’assenza di un segretario di ruolo, sono questi due problemi che il gruppo di minoranza "Tradizione e Innovazione" chiede all’amministrazione di risolvere.

"In vista del rinnovo dell’incarico, il gruppo consiliare di minoranza ha richiesto alla segretaria comunale una serie di garanzie – dice ancora Pii –. Intanto garantire una presenza periodica mensile nella sede del Comune per assistere al meglio gli uffici, molti dei quali non hanno mai avuto occasione di incontrarla. Chiediamo inoltre di dare disponibilità per convocare le sedute consiliari non in orari di lavoro com e è avvenuto ultimamente e favorire la partecipazione di tutti i consiglieri".

Pii, poi, ribadisce che l’amministrazione all’inizio del mandato ha scelto di congedarsi da una segretaria comunale di ruolo: "E’ stata una scelta infelice che ha contribuito ad indebolire tutta l’amministrazione e di cui ancora ne paghiamo le conseguenze dopo aver perso il conto del numero di segretari che si sono succeduti".

"Un Comune come quello di Castel del Piano deve tornare ad avere un segretario di ruolo a tempo pieno. l’amministrazione deve rimediare ad un errore strategico – conclude il consigliere di opposizione – affidando l’incarico a chi potrà garantire maggiore disponibilità e presenza".

Nicola Ciuffoletti