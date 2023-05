Il confronto tra i tre candidati Bon-ton, ma anche scintille finali

Chi vincerà la tornata elettorale di Monte Argentario? Una domanda che troverà risposta solo il prossimo lunedì, quando i giochi saranno fatti. Meno di una settimana, che potrà essere essenziale per trovare i voti, ancora da assegnare, degli indecisi. Anche, e forse soprattutto per loro, si è tenuto il faccia a faccia tra i candidati Arturo Cerulli, Priscilla Schiano e Roberto Cerulli, andato in scena lunedì sera nel teatro parrocchiale di Porto Ercole. Un evento organizzato dal canale Facebook Lifeboox Streaming insieme a La Nazione, un connubio inedito tra carta stampata e nuovi media che ha visto grande partecipazione. Sia in streaming, dove è stata registrata la presenza di quasi 500 utenti connessi in diretta (e quasi 4000 visualizzazioni considerando la registrazione), e quelle fisiche nel teatro, riempito da circa 300 persone, arrivate nonostante una leggera pioggia primaverile. Entusiasmo che fa ben sperare per lo sviluppo della vita politica sul promontorio. Vari sono stati gli argomenti trattati: pulizia, parcheggi, destagionalizzazione, turismo, attenzione ai giovani, economia del mare. Tutti d’accordo sullo sviluppo di Porto Ercole e sulla gestione della frazione, con Arturo Cerulli che propone anche "una consulta di paese. In campagna elettorale tutti promettiamo tutto – ha detto –. Tutti sanno che bisogna fare i parcheggi e migliorare la pulizia. Abbiamo scritto 129 punti e abbiamo la capacità di fare tante cose. Bisogna partire dall’urbanistica per poterle fare. Dobbiamo cercare nuove attività per far rimanere i giovani a lavorare sul territorio. Faremo parcheggi esterni con navette, oltre a costruire strade alternative di accesso ai paesi".

Priscilla Schiano ha detto che "il consenso si trova con la continua presenza sul territorio. Il programma nasce da un ascolto attento negli ultimi 15 anni. Quindi abbiamo inserito delle soluzioni su economia, sociale, famiglia, giovani, il patrimonio e le tradizioni. I giovani hanno sofferto negli ultimi cinque anni di austerità. Ma non hanno bisogno solo di musica, dobbiamo permettergli di trovare sicurezza nel futuro del loro territorio. Per quanto riguarda i parcheggi bisogna usare l’ex Aeronautica anche per indirizzare chi va al Giglio. Serve anche un comandante della Polizia municipale. Io ho avuto il coraggio di andare da sola e non ho mollato, mentre Roberto si trova dei rappresentanti dell’amministrazione Borghini. E ha avuto occasione nel 2004 di entrare in opposizione, ma si è dimesso prima. Noi siamo il cambiamento".

Roberto Cerulli, per la cui candidatura si è aggiunto anche l’appoggio del Movimento Cinque Stelle, si è trovato d’accordo con i colleghi sui parcheggi. "Il nostro è un programma in cui cerchiamo lo sviluppo economico del territorio – ha detto – puntando anche su cultura e sociale. Sarò un sindaco presente anche nella realtà portoercolese. Noi vorremmo inoltre un turismo per ogni stagione. Per i giovani dovremo creare delle aspettative di occupazione. E bisogna rimettere in moto la macchina comunale".

Spazio anche alle domande del pubblico, sulle quali tutti e tre i candidati si sono trovati d’accordo sul termine del rapporto che dovrà avvenire con Apcoa, la società che gestisce i parcheggi a pagamento. Qualche punzecchiatura agli avversari durante gli appelli finali, ma alla fine il confronto tra i candidati è stato corretto, sintomo che ognuno si sente forte e lanciato verso la poltrona di primo cittadino.

