"Il conflitto mette in ginocchio l’export"

La crisi Russia-Ucraina rischia di costare caro all’agroalimentare Maremmano. La guerra tra Mosca e Kiev mette a rischio quasi 30 milioni di euro di esportazioni di cibo, vino, olio ed altri prodotti agricoli regionali. Un problema che in Maremma è molto sentito anche perchè le esportazioni nei Paesi dell’est sono rilevanti, soprattutto per i prodotti d’eccellenza. Non tanto nei numeri, quanto nella qualità: 500mila euro tra 2014 e 2020 i soldi spesi dai russi per accaparrarsi i prodotti. Le esportazioni nel 2020 sono state appena 43mila euro che sono il 45% in meno rispetto al 2019 quando erano 79mila euro. Il dato importante è sulle importazioni dalla Russia che sono drasticamente crollate dal 2015 al 2020 del 75% passando da un milione 547mila euro a 379mila euro nel 2020. In Ucraina invece nel 2020 sono stati esportati 84mila euro di prodotti agroalimentari, 34mila nel 2019. A dirlo è Coldiretti sulla base dei dati Istat. "C’è molta preoccupazione per l’escalation delle ultime ore per gli effetti su larga scala che questo conflitto rischia di scatenare sulla popolazione, sull’economia, sulla finanza e sul commercio – spiegano –. Il mercato russo è per il nostro sistema agroalimentare, e per molte aziende, un mercato interessante anche se non pienamente maturo proprio a causa dell’embargo dei prodotti alimentari che Putin ha voluto nel 2014 come risposta alle sanzioni dell’Unione Europea dopo l’annessione delle Crimea. Senza le sanzioni Ue e l’embargo del presidente russo che va a colpite proprio i beni alimentari il mercato sarebbe cresciuto in maniera molto più consistente in questi anni rispetto a quello che è poi effettivamente accaduto". Dal 2014 al 2020 la Toscana ha esportato in Russia 153milioni di euro di prodotti alimentari ed agroalimentari con un andamento altalenante passando dai 23 milioni del 2014 ai 15 milioni del 2015 per ...