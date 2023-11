"Il Comune vuole togliere i parcheggi dal lungomare Carducci"

"Addio parcheggi sul Lungomare Carducci, questa è la scellerata volontà della sinistra follonichese". Inizia così così Danilo Baietti, capogruppo Fratelli d’Italia a Follonica. "Con la progettazione della Ciclovia Tirrenica, l’amministrazione sopprimerà tutti i parcheggi in viale Carducci. Tutto questo per inserire una pista ciclabile a doppio senso larga quasi quanto la strada - ha aggiunto - Questo progetto è stato fatto passare in sordina, forse con la paura di ricadute negative nella prossima campagna elettorale, tant’è che i residenti niente sanno di tutto ciò: alla faccia della tanto chiacchierata partecipazione popolare con cui il centrosinistra si riempie la bocca per poi strozzarcisi periodicamente". "Se la Ciclovia Tirrenica prevedesse una pista ciclabile a doppio senso, forse sarebbe stato da valutare un altro tracciato, poiché togliere parcheggi dal centro cittadino rischia di danneggiare le attività commerciali ed i residenti stessi, e dopo che il nuovo cantiere di Senzuno comporterà la perdita di oltre cinquanta stalli di sosta - aggiunge Baietti - Ma dal progetto visionato si può vedere come non solo l’amministrazione voglia praticamente eliminare il traffico, ma anche come pensi di riprogettare una di quelle poche tradizioni che abbiamo in città: Il Carnevale. Saranno posizionati, infatti, dei blocchi in calcestruzzo (di una misura massima di mezzo metro) a dividere la pista ciclabile dal traffico veicolare, che impediranno ai carri allegorici di transitare". Secondo Baietti "il sindaco e la giunta quindi vogliono, senza dirlo alla cittadinanza e al Comitato Carnevale, anche eliminare la kermesse carnevalesca dal centro città per portarla magari, come già espresso da alcuni esponenti di maggioranza, dentro la Zona Industriale? Oppure l’amministrazione vuol farci credere che questi cordoli verranno smontati e rimontati?".