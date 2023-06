Il Comune sblocca i riscatti delle aree Peep Oggi il Consiglio vota il nuovo regolamento

Il Consiglio comunale, oggi, dovrà esprimersi sul nuovo regolamento che permetterà la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sugli immobili realizzati in edilizia convenzionata, di fatto dando la possibilità a chi abita in casa Peep di poterla riscattare a prezzi più bassi. Una questione importante per il Comune di Castiglione della Pescaia ma soprattutto per molti cittadini.

Soddisfatti il vicesindaco delegato all’Urbanistica, Federico Mazzarello e Walter Massetti, assessore al Patrimonio che avevano promesso di trovare una soluzione a questa complicata pratica di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per le abitazioni comprese nelle aree Peep. "Sin dal nostro insediamento – continuano gli amministratori – ufficio patrimonio ed edilizia hanno lavorato per dipanare i mille cavilli burocratici e per dare una risposta chiara ed univoca ai tanti residenti che chiedevano risposte certe sulla delicata questione, al fine di poter disporre a pieno titolo delle proprie abitazioni e, grazie a questa delibera, quel giorno è arrivato". Mazzarello e Massetti sperano in un voto unanime del Consiglio su quella che sarà un’importante delibera: "Grazie alla quale – dicono – andremo a sostituire parti sostanziali del vecchio regolamento del 2021 e ad approvare le nuove tabelle di calcolo. Grazie a questa delibera – concludono – i proprietari delle abitazioni in diritto di superficie potranno riscattare la proprietà di un alloggio di edilizia convenzionata a prezzi ragionevolmente più bassi rispetto a quanto proposta dalla normativa nazionale, in quanto saranno applicati alcuni coefficienti riduttivi e con un iter semplificato".