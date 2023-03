Il Comune patrocina la rassegna dedicata alla farina di castagne

Anche la farina di castagne entra nel novero dei prodotti del territorio delle Colline Metallifere che meritano tante attenzioni e dal Comune di Gavorrano parte l’ok per il patrocinio gratuito da assegnare alla "Ottava rassegna Nazionale Farina di Castaggne." Una manifestazione che riguarda il territorio gavorranese solo marginalmente ma la giunta Comunale ha voluto dare il proprio ok a questa iniziativa in programma sabato al Teatro comunale di Boccheggiano, ritenendo che l’iniziativa costituisce l’unico premio nazionale dedicato alla farina di castagne e quindi esalta, con questo prodotto tutto il comprensorio. "L’obiettivo della manifestazione – affermano dalla Giunta – è anche quello di far crescere l’interesse economico verso la castagna e i suoi derivati attraverso prodotti e processi all’insegna della migliore qualità e sostenibilità, stimolando il recupero del patrimonio castanicolo nazionale, troppo spesso in stato di abbandono o semi-abbandono." Un argomento questo che , seppure su limitata estensione territoriale, riguarda pure il territorio comunale gavorranese dove, in alcune zone , si stanno perdendo ormai le tracce di castagneti, che seppur in misura ridotta in passato, oggetto di interesse da parte di chi viveva in quelle aree. La giornata dedicata alla farina di castagne gode del supporto del Comune di Montieri, di Slow Food Monteregio, dell’Ibe-Cnr e dell’Associazione italiana assaggiatori farina di castagne, oltre che del patrocinio dell’Associazione Città del Castagno e del Castanea european chestnut network.