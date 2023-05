Il Comune ha aderito a "Nidi Gratis"

Anche il Comune di Gavorrano ha aderito al progetto "Nidi Gratis" della Regione Toscana per l’anno educativo 20232024 e le famiglie interessate a questo progetto dovranno presentare domanda entro il 30 giugno prossimo. Il progetto propone, grazie al contributo del Fondo sociale europeo, la gratuità dei nidi di infanzia per le famiglie che abbiano un indicatore Isee fino a 35.000 euro. Per partecipare a "Nidi Gratis" occorre aver preventivamente presentato domanda per l’iscrizione ed ottenere un posto al "Paese dei Balocchi" di Bagno di Gavorrano. La domanda per l’accesso alla misura regionale nidi gratis non sostituisce infatti la domanda di iscrizione al servizio nido d’infanzia. Possono usufruire del servizio le famiglie, con bambini e bambine fino a 3 anni, con Isee fino a 35.000 euro.