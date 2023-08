Il Comune di Semproniano festeggia i suoi 60 anni: Mostre, Donazioni e Musica

Domani il Comune di Semproniano festeggia i suoi sessant’anni. Era infatti il 1963 quando alcuni paesi – prima divisi fra tre Comuni – vengono uniti sotto quello di Semproniano. Al comune di Roccalbegna appartenevano Semproniano, Rocchette di Fazio e Petricci, al comune di Santa Fiora appartenevano Cortevecchia e Cellena, mentre Catabbio era sotto il comune di Manciano.

Ma un gruppo di cittadini intraprese questo percorso che poi avrebbe portato al riconoscimento del Comune di Semproniano con le sue attuali frazioni. Domani per ricordare questo importante traguardo e passaggio istituzionale, sono in programma una serie di appuntamenti. Le celebrazioni inizieranno alle 10.30 in Sala Italia con l’esposizione e la ricostruzione storica a cura di Loris Danesi e gli interventi dei sindaci che si sono succeduti. È prevista anche presenza del prefetto Paola Berardino, del presidente della Provincia Francesco Limatola e dei sindaci di Manciano, Roccalbegna e Santa Fiora. Presenti inoltre anche il presidente di Acquedotto del Fiora e di Banca Tema. Prenderà parte alla mattinata anche l’amministratore delegato dell’azienda Cortenuova. Alle 16.30 riprendono le celebrazioni al parco pubblico con la donazione da parte del poeta estemporaneo Elino Rossi di una sua opera pittorica. Alle 20 infine è in programma l’esibizione delle bande, quest’ultimo evento vedrà la collaborazione della società Filarmonica Città di Grosseto e la società Filarmonica I perseveranti di Semproniano.