Il Comune di Gavorrano si dota di tre Consulte

Il Consiglio comunale ha eletto alcune importanti Consulta. Tra questa spicca quella dei "Giovani", di cui fanno parte oltre al sindaco Stefania Ulivieri, anche Caterina Marisca e Simon Brunetti per la maggioranza mentre la minoranza è rappresentata da Chiara Vitagliano. Lo stesso Consiglio comunale ha dato il via anche alla Consulta dello Sport che sarà composta, sempre dal sindaco e da Daniele Tonini, Silvia Rossetti, Giulio Querci per la maggioranza ed Andrea Maule per l’opposizione. Fra i vari compiti ci sarà quello di andare alla creazione di una rete tra le varie realtà sportive che operano sul territorio e l’Amministrazione comunale. Ci sarà un’azione propositiva di progetti da realizzare per favorire la promozione dello sport e della salute. Si vuole pure individuare elementi che possano concorrere allo sviluppo e alla diffusione della pratica sportiva per tutti i cittadini, giovani, anziani e diversamente abili. La consulta per il turismo invece sarà composta da Francesca Mondei Assessore al Turismo con funzioni di presidente con Patrizia Scapin consigliere comunale facente parte della maggioran insieme a Caterina Marisca e Giacomo Signori dell’opposizione.

Questa Consulta, oltre ai rappresentanti del Consiglio, vedrà prendere parte alle riunioni , undici componenti esterni facenti parte degli enti, delle associazioni di promozione dei territorio e delle associazioni di categoria dei settori turismo, commercio e agricoltura.

Roberto Pieralli