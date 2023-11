Il Comune cerca un geometra per il Pnrr

Assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore tecnico geometra al Comune di Suvereto a cui saranno affidati compiti di realizzazione delle varie progettualità da fondi Pnrr – profilo ’Istruttore tecnico geometra’ da inquadrare nell’Area degli istruttori. La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14 del 27 novembre. Alla figura professionale ricercata saranno attribuiti compiti e funzioni di specializzazione caratterizzate da competenze specialistiche da svolgere secondo gli indirizzi degli organi di governo dell’Amministrazione comunale ed in collaborazione con il responsabile del settore di riferimento. Per la partecipazione al concorso il candidato dovrà essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata unicamente per via telematica attraverso SPID, CIE, CNE o eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul portale InPA, all’indirizzo https:www.inpa.gov.it. Tutte le info su https:suvereto.etrasparenza.itarchivio22_bandi-di-concorso_0_19402_640_1.html