Il Comune cerca un dirigente per l’area lavori pubblici

E’ stato pubblicato un avviso di mobilità volontaria esterna, per la copertura di un posto di dirigente tecnico con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso l’area Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Monte Argentario. Possono partecipare alla selezione, che sarà svolta per curriculum e colloquio, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio a tempo pieno ed indeterminato con qualifica dirigenziale. La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il giorno 11 marzo.