Il Comune cerca sponsor per il "Centenario"

Dopo la stesura delle linee di indirizzo, il Comune di Follonica ha pubblicato il bando per ricercare soggetti, privati e pubblici, disponibili ad offrirsi come sponsor a sostegno della valorizzazione della città, in particolare per gli eventi previsti all’interno del contenitore "Centenario" nel corso del 2023, come il Follonica Summer Nights, il Follos o la Festa di San Silvestro. Le proposte potranno essere presentate entro il 16 aprile. Con questo bando l’Amministrazione comunale vuole avvalersi della collaborazione dell’imprenditoria, che rappresenta un aspetto vitale ed importante del tessuto socio-economico della città. Chi presenta la propria candidatura dovrà certificare l’assenza di cause di incompatibilità e l’inesistenza di situazioni pregiudizievoli, o limitative della capacità contrattuale con la pubblica amministrazione. Le proposte di sponsorizzazione devono prevedere una somma di denaro non inferiore a 2 mila 500 euro e per le offerte uguali o maggiori a 20 mila euro sarà garantita la menzione di main sponsor.