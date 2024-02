Il Comune assume un impiegato contabile

Il Comune di Cecina assume un istruttore amministrativo contabile (ex categoria C) con una selezione pubblica interamente riservata ai disabili. Il settore di destinazione del profilo professionale a concorso è quello del settore Polizia municipale e la selezione è stata indetta in esecuzione della delibera del Commissario straordinario, dottoressa Vincenza Filippi. Per presentare la domanda c’è tempo fino alle 23.59 del 17 febbraio. l’avviso è pubblicato sul portale inPA e sul sito internet del Comune di Cecina (Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi attivi). Il Comune di Cecina ricorda che l’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione online compilando il format di candidatura sul ‘Portale unico del reclutamento inPA’ all’indirizzo www.inpa.gov.it. L’accesso avviene attraverso Spid, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi.