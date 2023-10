Il Comune aderisce a ’Cude’. Aiuti ai disabili nel quotidiano

Novità per le persone con disabilità. Il Comune di Grosseto verso l’adesione alla piattaforma Cude. È di questi giorni la delibera d’indirizzo della Giunta proposta dall’assessore Riccardo Megale. Si avvia così un percorso destinato a rendere più agevole la vita quotidiana di persone con disabilità. Il Cude, ovvero contrassegno unificato disabili europeo, è uno strumento prezioso che permette a chiunque sia in possesso di certificato di disabilità di potersi spostare nelle Ztl di vari Comuni con i propri mezzi senza dover ogni volta comunicare i dati personali e soffermarsi nel fare richieste specifiche. "Una semplificazione importante – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Mobilità, Riccardo Megale – che crediamo sia doverosa. Per questo ci siamo attivati, così da dare impulso agli uffici preposti affinché valutino i passaggi tecnico burocratici necessari. L’obiettivo è giungere, in tempi brevi, all’adesione del nostro Comune a questa piattaforma".