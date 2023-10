"Il Comune aderisca al registro Cude"

C’è una sollecitazione, da parte del gruppo consiliare "Noi per Gavorrano", diretta al sindaco perché il Comune aderisca al Registro pubblico Cude quello del Contrassegno Unificato Disabili Europeo. "C’è un argomento sul quale il nostro gruppo consiliare ha da sempre dimostrato particolare attenzione, e lo ha fato anche durante la campagna elettorale scegliendo di avere come ospite il ministro Alessandra Locatelli. Torniamo oggi a parlare di disabilità e lo facciamo presentando una mozione affinché il Comune aderisca al Registro pubblico Cude, o meglio alla piattaforma nazionale che consente agli enti pubblici una più agevole attività di gestione e controllo dei contrassegni per diversamente abili. Un sistema innovativo, tecnologico – chiude "Noi per Gavorrano" –che agevola l’operato della pubblica amministrazione in tutte quelle quotidiane azioni di gestione dei contrassegni per diversamente abili e, soprattutto, che va a rendere più agevole la vita quotidiana di persone con disabilità".