Il Comitato. Pastori incontra il ministro

Il Comitato Pastori d’Italia oggi a Roma sarà ricevuto, con una delegazione, dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Si tratta di un incontro importante, fondamentale per fare il punto della situazione e per consegnare le firme raccolte dal Comitato nella provincia di Grosseto. Il Comitato presieduto dalla maremmana Mirella Pastorelli fa parte della delegazione organizzata dall’ europarlamentare Pietro Fiocchi. "Sono firme importanti – spiegano dal Comitato – raccolte in tutta Italia dai vari comitati per dimostrare al ministro il malessere che esiste per il problema predazioni non solo tra gli allevatori, ma anche tra la gente comune. Un problema combattuto da anni, che ha portato e continua a portare alla chiusura di molte aziende, provocando un danno non quantificabile non solo per gli allevatori, ma per l’intero comparto economico". La situazione che stanno vivendo anche molti allevatori maremmani è drammatica, l’aumento delle predazioni sull’intero territorio sta mettendo in ginocchio molte aziende. La delegazione del comitato invoca politiche di contenimento.