Il cippo del tenente Gino è stato restaurato

I Carabinieri del Comando Provinciale di Grosseto hanno voluto dare un tocco in più alle ricorrenze che avranno luogo oggi, 25 Aprile, 78° Anniversario della Liberazione. A Murci, frazione di Scansano, c’è infatti una stele di marmo, eretta dal 1945, a memoria dell’uccisione del "Tenente Gino" e del suo attendente, il soldato Giovannino Conti. Grazie all’impegno e ai mezzi del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Follonica, il cippo è stato di recente rimesso completamente a nuovo: è stata prima di tutto operata una profonda pulizia del marmo, che esposto alle intemperie era ormai ricoperto di licheni ed altra vegetazione, e sistemati gli scalini posti davanti al monumento con delle opere murarie, per poi finire con un riassetto e pulizia da foglie e vegetazione circostante. Riportata alla sua antica lucentezza, il marmo bianco è pronto per la prossima commemorazione, che avrà luogo nei primi giorni di maggio, data dell’agguato che portò Canzanelli e Conti alla morte dopo un’imboscata.