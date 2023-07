"Il cimitero di Ravi è in mezzo al degrado"

Proteste per la situazione che si è creata in alcuni cimiteri del territorio comunale e questa volta al centro delle attenzioni ritorna quello di Ravi che presenta, secondo alcuni cittadini, situazioni poco decorose, ormai da troppo tempo, e mai risolte. Questa volta ci si lamenta di grondaie cadute a terra intonaci fatiscenti dei soffitti con rischio di cadute, l’erba ed i rovi del terreno circostante che ormai hanno superato il muro di cinta e stanno arrivando alle prime tombe. E anche per i lumini che non sono più in funzione.

Ma pure nell’altra frazione, quella di Caldana, ci sono problemi, ancora non risolti, compresa la Cappella all’interno dello stesso per la quale comunque sembra siano pronti i lavori di restauro e messa in sicurezza.

Roberto Pieralli