Il Cesvot rinnova le delegazioni locali In Maremma al voto 675 realtà

Al via le assemblee per rinnovare le squadre delle delegazioni territoriali di Cesvot. A Grosseto l’appuntamento è per giovedì alle 15 nell’aula magna del Polo Universitario, in via Ginori. L’invito a partecipare è rivolto a tutte le 675 realtà del terzo settore dell’area grossetana: alle 233 organizzazioni di volontariato, alle 333 associazioni di promozione sociale, alle 54 imprese sociali, alle 59 onlus, e agli ulteriori 6 enti iscritti al Registro nazionale del terzo settore. Il nuovo Direttivo della Delegazione grossetana del Cesvot avrà il compito di individuare le esigenze del territorio contribuendo alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi del programma annuale di attività. Per partecipare al voto è necessario iscriversi entro lunedì compilando il modulo online sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Al termine dell’iscrizione, il sistema consente di stampare il certificato elettorale che, insieme ad un valido documento di identità, autorizza ad essere accreditati in assemblea per esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo. Ciascun ente accreditato può essere portatore di delega di altro ente (delega esterna). L’assemblea elegge 18 componenti del direttivo, di cui almeno 10 espressione di organizzazioni di volontariato.

"Ci auguriamo grande partecipazione da parte delle nostre associazioni", dice la presidente grossetana uscente Silvia Sordini.