Il centrodestra presenta tutti insieme i suoi 4 moschiettieri per vincere sull’Amiata

A due mesi dalle amministrative le candidature amiatine sembrano aver trovato una quadra. prossimo fine settimana con un incontro pubblico il centrodestra presenterà i suoi 4 candidati sindaci che correranno ad Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora e Seggiano. Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega si presentano compatti con l’obiettivo di ribaltare la situazione politica, ad esclusione di Castel del Piano. Ad Arcidosso, manca solo l’ufficialità, ma il centrodestra è pronto a schierare Guendalina Amati, già consigliere in Comune e in Provincia rappresentante amiatina di FdI.

Guendalina Amati se la dovrà vedere con Jacopo Marini (ancora non ha ufficializzato la candidatura) sindaco uscente e Marcello Bianchini, rappresentante di una lista civica pura. A Castel del Piano sarà una corsa a due e il centrodestra ha trovato l’accordo per sostenere il sindaco uscente Michele Bartalini, vicino a Fratelli d’Italia. La candidata civica di centrosinistra, Cinzia Pieraccini è molto attiva e sta dialogando anche con i rappresentati politici di centrosinistra per definire la collaborazione. A Seggiano il candidato di centrodestra è della Lega ed è, di nuovo, Gilberto Alviani. Di nuovo perché anche cinque anni fa si candidò con una lista del Carroccio. Alviani ci riprova contro Daniele Rossi (anche lui non ha ufficializzato la ricandidatura) sindaco uscente. A Santa Fiora il centrodestra, salvo novità dell’ultimo minuto, calerà la carta "Ciaffarafà". Riccardo Ciaffarafà, rappresentante di Forza Italia, dopo 5 anni fuori dal consiglio,potrebbe scendere di nuovo in campo. Ancora una volta se la dovrebbe vedere con Federico Balocchi, sindaco uscente, che corre per il terzo mandato.

N.C.