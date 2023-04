Il Cdv di via Roma adesso è accreditato

Il Cdv di via Roma è stato appena accreditato all’interno dei gruppi riconosciuti dal Comune e dalla Prefettura e farà parte in maniera permanente della Cabina di Regia sull’Ordine e la sicurezza pubblica, al fine di contribuire con le istituzioni per risolvere le annose problematiche che affliggono la zona, e quindi ha rapporti di collaborazione diretta con l’Amministrazione comunale di Grosseto. E il Cdv di via Roma ricorda che "la signora intervistata ci riferisce di non aver pronunciato la frase: ‘questa zona è stata completamente abbandonata dal Comune’. Se pur tanto c’è ancora da fare per risolvere quello che ogni cittadino vive ogni giorno in via Roma e nelle vie adiacenti, quanto riportato nell’articolo, non corrisponde alle realtà che caratterizza i buoni rapporti di collaborazione, che sia il Gruppo Centro, che il Nucleo via Roma hanno in corso con l’Amministrazione comunale di Grosseto".