Il Ccn è pronto a ripartire Agata Rienzo è il presidente e nuovi soci sono in arrivo

di Steven Santamaria

Come un raggio di sole improvviso, il Centro commerciale naturale ha deciso di ripartire dopo un periodo di "congelamento". Decisiva la riunione di giovedì scorso, che ha sancito la ripartenza del Ccn. L’attività è ripartita con una nuova presidente: Agata Renzo di Madama Dorè. Il resto del direttivo è composto da Filippo Blanchard, dell’omonimo negozio in via Galileo, Fabio Perin del caffè Carducci, Francesco Villano del loft di via Mazzini ed Eleonora Corno dell’ottica Ricasoli. La nuova presidente ha già ben chiari i prossimi passi da fare. "Eravamo rimasti solamente in 24 associati – spiega Agata Renzo –. Eravamo troppo pochi per essere rappresentativi. Il nostro primo obiettivo è quello di cercare più associati possibili. Per questo, abbiamo deciso di abbassare la quota di adesione a 80 euro, valida per tutte le zone e le vie del centro, senza alcuna distinzione. Questo perché non vogliamo concentrare le nostre iniziative solo ed esclusivamente in Piazza dante. Abbiamo voluto equiparare tutte le vie. Gli associati che avevano già pagato la loro quota verranno rimborsati della differenza".

Un abbassamento notevole della quota: "Prima – continua la presidente – le quote di adesione erano diversificate per zona ed erano di 360 euro per Corso Carducci e di 180 per le vie limitrofe. Abbiamo deciso di abbassarle per invogliare i vari commercianti ad aderire alla nostra associazione. Abbiamo avuto dei riscontri positivi già all’assemblea di giovedì perché si sono aggiunti 16 associati, arrivando a un totale di 40. Un’altra ventina di commercianti aderiranno probabilmente già in questa settimana. Questo è già un bellissimo segnale e una buona base di ripartenza". Una volta raggiunto un numero sufficiente di soci, l’obiettivo sarà quello di far rivivere il centro storico. "Sappiamo tutti – continua – che il centro storico, per una serie di motivi, si è un po’ spento e sta quindi a noi cercare di rianimarlo nel miglior modo possibile. Sicuramente riproporremo le Notti bianche del giovedì sera, che sono state un cavallo di battaglia per questa città. Inoltre, puntiamo a snellire quella che è la burocrazia: avremo un confronto con il Comune proprio per avvantaggiarci con i vari permessi fra musica, suolo pubblico e cose simili. Speriamo di avere un riscontro positivo con l’Amministrazione. Inoltre, servirà una maggiore collaborazione fra di noi, un vero e proprio lavoro di squadra e devo dire che ci sono stati i primi segnali. Se tutti facciamo la nostra parte, allora saremo una squadra ed è questo che forse è mancato nell’ultima gestione dell’associazione".

Agata Renzo, faceva già parte del direttivo della precedente gestione: "In questi anni – continua – abbiamo fatto un ottimo lavoro e sono contentissima di questo. Enrico Collura ha fatto uno splendido lavoro e ho tanta stima di lui. L’associazione in questi anni ha sempre lavorato bene, Ma era arrivato il momento di cambiare e rinnovare". Fra gli associati, anche i vari locali del centro: "Ovviamente – continua – ci sono anche questo tipo di attività, ad esempio fra gli associati già ci sono il Caffè Aldobrandeschi, il Caffè Ricasoli, il Caffè Carducci e ci sono alcuni ristoranti ed osterie, quindi anche dal settore della ristorazione abbiamo avuto delle risposte". Inoltre sono già in fase di programmazione anche le prossime attività.

"Con il tempo struttureremo tutte le attività e sicuramente proporremo anche nuovi eventi che possano piacere e coinvolgere tutti. Abbiamo pensato di creare un evento da ripetere tutti gli anni sempre nello stesso periodo perché reputiamo che possa fare la differenza. Però va ancora studiato tutto in dettaglio, ma ci stiamo lavorando. Speriamo di ricevere il contributo dal Comune – conclude –. Si tratta di un aiuto in compartecipazione, quindi anche noi dovremo trovare altrettanti soldi per poterlo utilizzare".