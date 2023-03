Il caso Farmacie La Uil sul licenziamento "Quel Cda si nasconde"

Uiltucs Toscana non ci sta e risponde ai dirigenti di Farmacie Comunali Riunite. L’azienda di Grosseto ha dichiarato di aver agito in "buona fede" licenziando il dipendente allora in malattia e di essersi mossa anche in conseguenza dello "sdegno" dei colleghi del lavoratore e delle loro "segnalazioni" su presunte libere uscite dell’uomo. "Le dichiarazioni fatte a mezzo stampa dal CdA di Farmacie Comunali Riunite di Grosseto ci convincono sempre di più che non vi siano le capacità per amministrare un’ azienda pubblica – dicono i responsabili d’area di Uiltucs –. Si tratta di un Consiglio di amministrazione che prende decisioni autonome senza ascoltare nessuno e che però, quando perde, si nasconde dietro agli stessi lavoratori. Un CdA che con i suoi numerosi errori fa spendere soldi all’amministrazione pubblica e, quindi, ai cittadini, senza chiedere scusa, anzi mostrando arroganza. La leggerezza con cui si afferma che sarà un’assicurazione a pagare i risarcimenti ancora da quantificare per gli errori fatti circa i licenziamenti illegittimi, lascia sconcertati. Intanto le lavoratrici ed i lavoratori di Farmacie Comunali, ad oggi, sono spettatori di un’amministrazione comunale che non ha voluto vedere l’errore che stava commettendo. Infatti, anche dopo il passaggio che il nostro coordinatore regionale del settore, Giuseppe Franzone, ha fatto con il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, nulla è cambiato nonostante le rassicurazioni". "Oltretutto – aggiunge il sindacato – è estremamente evidente che i risultati economici positivi vantati da CdA non sono frutto di un loro certosino lavoro ma, purtroppo sono i risultati che derivano dalla maggiore vendita di farmaci, vaccini, tamponi ed altri servizi legati all’emergenza Covid. Invece di rispondere a mezzo stampa, ad un’ordinanza di condanna e reintegro effettuata dal Giudice del lavoro di Grosseto, ci auguravamo almeno un tentativo di richiesta di scuse al lavoratore". La Uiltucs Toscana attende adesso una decisione da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione, oppure, delle forze politiche a cui gli stessi fanno riferimento, sino al sindaco Vivarelli Colonna. "Se tra queste persone vi fosse serietà e correttezza, qualcuno dovrebbe dare le dimissioni, oppure, qualcuno dovrebbe ritirare la fiducia assegnata".