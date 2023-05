Il caso di via Almirante "Basta con queste divisioni Serve uno sforzo condiviso"

Una discussione politica che va avanti ormai da mesi. Nessuno si risparmia e le posizioni sono sempre più intransigenti: da una parte e dall’altra. La questione dell’intitolazione delle vie ad Almirante, Berlinguer e alla Pacificazione nazionale sta iniziando scricchiolare. Tanto che Sergio Landi che abita a Roccastrada "Scrittore e qualche anno fa – come si è definito – segreteraio del Federazione di Livorno del Partito Comunista e membro del Comitato Centrale del Pci" ha deciso di scrivere una lettera alla Nazione entrando nel merito della questione. "La Grande Alleanza Democratica Antifascista grossetana avrà tremato quando nel maggio del 1988 una delegazione del Pci, guidata da Giancarlo Paietta e Nilde Iotti, rese omaggio alla salma di Giorgio Almirante – scrive – Non si trattava di antifascisti sui generis". Il significato, secondo Landi "andava assai oltre una atto di sensibilità umana o una restituzione dell’omaggio che nel 1984 Almirante aveva compiuto silente in fila davanti al feretro di Berlinguer. Dal 1948 egli era stato un politico della Repubblica Democratica, come recita la Costituzione, non rappresentante di una parte o di un territorio, ma della Nazione. Dall’Amnistia "Togliatti" del ’46 in poi fin ai tempi bui del terrorismo di destra e di sinistra vi fu uno sforzo comune di salvaguardare le istituzioni democratiche e repubblicane cui concorsero anche il Pci e in prima persona a destra Giorgio Almirante". Poi chiude: "Altro si potrebbe dire, ma richiederebbe, memoria libera dall’odio: viva intelligenza e passione per la libertà che lo spirito emozionale e fugace del tweet ha cancellato".