Il caseificio "Il Fiorino" lancia il "Fior di Maggengo"

Il Fiorino, lo storico caseificio di Roccalbegna di Angela Fiorini e Simone Sargentoni, lancia per Natale un nuovo formaggio. Si chiama il "Fior di Maggengo", pecorino che è un inno alla dolcezza e un omaggio ai profumi della primavera maremmana. Nel nuovo formaggio si ritrovano tutte le caratteristiche che hanno reso "Il Fiorino" uno dei caseifici più famosi al mondo: la qualità delle materie prime, il legame con il territorio, la fantasia e oltre 60 anni di esperienza al servizio dell’arte casearia.

Il "Fior di Maggengo" è un pecorino stagionato in cantina per circa 7 mesi e, successivamente, affinato con miele di acacia e con fiori eduli che, oltre ad essere edibili sono molto profumati al naso. Un’esplosione di sapori che conferisce al "Fior di Maggengo" una dolcezza piacevolissima, data dal perfetto equilibrio tra latte di pecora di altissima qualità proveniente solo dai pascoli maremmani e fiori. Con il termine ‘maggengo’ si indica lo sfalcio di fieno effettuato durante il mese di maggio, una fase in cui il fieno stesso è ricco di ‘infiorature’ e, dunque, di profumi. La delicata dolcezza del miele di acacia e l’abilità artigianale della lavorazione completano l’opera. Il "Fior di Maggengo" si candida a diventare uno dei pecorini più originali dell’azienda maremmana, a partire dalla forma, che non è cilindrica bensì rettangolare. "Fare un nuovo formaggio – spiega Angela Fiorini – è sempre una sfida esaltante. Non lasciamo niente al caso ed essendo dei perfezionisti cerchiamo di curare ogni minimo dettaglio fino a trovare l’equilibrio perfetto. Sono molto soddisfatta di questo pecorino affinato che porta con sé la bellezza e la ricchezza e le fragranze dei pascoli del nostro territorio".