Il Carnevaletto tra sfilate, tornei e mostre

Giornata ricca di eventi con gli appuntamenti del "Carnevaletto da Tre Soldi".

La kermesse inizia alle 9.30 al campo sportivo "Vezzosi" con il "Torneo di Calcio- Coppa Carnevale", per squadre con bambini dai 6 ai 12 anni e al termine ci saranno le premiazioni da parte del Re Carnevale. Alle 10, nella sala del Frontone di Talamone, è in programma l’inaugurazione della mostra fotografica "E’ tornato il Carnevaletto".

La sfilata dei carri allegorici, invece, prenderà il via alle 14.30 in Corso Italia, con la partecipazione dei carri di Albinia ("Andra’ tutto bene?"), Neghelli in Armonia ("L’albero della vita"), Centro 2.0 ("Scacco Matto"), Stazione ("L’Ultimo Respiro"), Fonteblanda ("Balla che ti passa"), Gruppo carristi del Rione di Neghelli ("La morte ci fa belli"). Ben ottomila sono state le presenze alla prima srfilata.

L’evento è sponsorizzato dall’assessorato al turismo. L’Associazione carnevaletto di Orbetello ha come dirigenti con vari incarichi Giorgio Stefanizzi, Giorgio Caoletti, Orietta Modestini Baldi, Riccardo Soldateschi, Luciano Baiocchi, Enrico Mattioli, Beatrice Rosi, Claudio Piro, Annalisa Testa, Greta Persiano, Rosetta Rispoli, Maurizio Mantellassi. Ci sono poi i delegati dei sei carri allegroci che sono Davide Ricci, Patrizia Porti, Simone Conti, Mauro Busonero, Luca Bini, Luca Girelli. Lo sponsor principale è Banca Tema, Gruppo Bancario Cooperativo Icrea.

Michele Casalini