Il "Carnevaletto" ha fatto subito centro

Il prossimo appuntamento con il "Carnevaletto da 3 soldi" di Orbetello è per la giornata di giovedì, dalle 15 alle 18, in piazza Eroe dei due Mondi, con la "Giornata del bambino in maschera". Con attrazioni, truccabimbi gratuiti per bambini e bambine.

"Ci si sposta poi alle 18.30, sempre nel centro storico di Orbetello – spiegano il presidente Giorgio Stefanizzi ed il vice Giorgio Caoletti – all’interno dell’auditorium comunale nell Palazzo del Frontone di Talamone, con lo spettacolo teatrale dedicato ai bambini".

I giovani attori delle scuole medie del "Progetto palco" presentano "Fabulous" diretto da Irene Lizzulli (con ingresso gratuito).

In piazza Garibaldi ci saranno centinaia di mascherine per la gioia dei bambini, tutti a ballare e sfilare in Corso Italia.

"La prima sfilata dei carri allegorici è andata molto bene – ribadiscono Giorgio Caoletti e Giorgio Stefanizzi –, con circa 8.000 presenze contate alle casse di accesso, presenze che non sono poche, anche se la chiusura del centro storico fin dalla prima mattinata ha creato problemi a varie attività commerciali. Comunque tutto bene, tanta gente, effetti speciali al massimo, unico inconveniente la testa di un carro allegorico, quello della Stazione che ad uscita della sfilata al termine del pomeriggio ha preso un filo rompendosi e piegandosi sul fianco, senza per fortuna ferire nessuno".

Michele Casalini