Il Carnevale sposta ancora il gran finale. Domani la sfilata conclusiva e verdetti

L’associazione Carnevale, in considerazione delle avverse condizioni meteo previste per la giornata di oggi, ha deciso di posticipare la sfilata conclusiva della 58a edizione del Carnevale di Follonica a domani. L’orario di partenza del corso mascherato è alle 15, la sfilata si terrà come di consueto nel tradizionale circuito sul lungomare Carducci e si concluderà con la proclamazione poco prima del tramonto del carro e della mascherata vincitrici con i verdetti che sono stati già espressi dalle giurie tecniche in occasione del secondo corso mascherato e che verranno svelati dal palco di piazza a Mare. Al termine della sfilata e della proclamazione dei verdetti il Carnevale si concluderà con lo spettacolo pirotecnico che sancirà la chiusura ufficiale dei corsi mascherati.