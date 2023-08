Il Carnevale Follonichese entra nel Terzo Settore: Nuove Sfide per il Futuro

Il Carnevale Follonichese sta perfezionando in queste settimane il percorso per il riconoscimento di ente del Terzo Settore, sia per quanto riguarda gli otto rioni che per l’Associazione Carnevale. Si tratta di una svolta epocale per il futuro della manifestazione resasi indispensabile dalle recenti riforme in materia di associazionismo. "Per i rioni ci sarà un aggravio di compiti burocratici specialmente nelle comunicazioni e nella trasparenza – dice l’associazione Carnevale – ma ci sarà come contropartita la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali, di poter ricevere contributi da enti pubblici e poter ricevere erogazioni liberali da privati che potranno essere dedotte dalle singole denunce dei redditi annuali. Il percorso dovrebbe completarsi entro la fine del 2023, a quel punto la struttura del Carnevale Follonichese raggiungerà il massimo grado di trasparenza confermandosi tra le più importanti manifestazioni e continuando a svolgere un importantissimo ruolo sociale".