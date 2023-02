Il Carnevale entra nell’Aurelia Antica Doppio appuntamento

Il Carnevale impazza a Aurelia Antica Shopping Center. Il centro commerciale cittadino propone due interi pomeriggi dedicati ai più piccoli. "A Carnevale ogni gioco vale" comincia oggi a partire dalle 16: per tutto il pomeriggio in galleria ci saranno attività di animazione tutte rivolte ai bambini. E la grande festa di Carnevale a Aurelia Antica proseguirà martedì, sempre dalle 16: le due postazioni allestite in galleria saranno dedicate al truccabimbi e ai giochi con lo "scherzo nel cilindro".