Il Carducci meno noto. Conferenza

Oggi alle 17 nella biblioteca Chelliana, la professoressa Letizia Stammati terrà la conferenza dal titolo "Giosuè Carducci: echi d’amor superstiti". L’incontro, presentato da Fulvia Perillo, fa parte del ciclo "Amori d’Autore", svolto in collaborazione con l’associazione culturale "Letteratura e dintorni".

Siamo spesso indirizzati ad una conoscenza di Giosuè Carducci, che lo segnala principalmente come Vate d’Italia per la sua produzione letteraria impegnata, austera, densa di temi storici e come arbitro della politica culturale, per la sua attività di critico militante. Simili classificazioni trascurano però quella ispirazione più intima e memoriale che ce lo rivela anche uomo e poeta d’amore, a cui il sentimento personale dettò versi di grande profondità e suggestione. Tale aspetto della sua eclettica personalità, talvolta sottovalutato, è ciò che può offrirci di lui una visione maggiormente completa e rispondente al vero.