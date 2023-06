Il "Cantagiro" L’ultima fatica di Sgherri e Pieri

È uscito l’ultimo libro della coppia di autori Federico Pieri e Daniele Sgherri, il "Cantagiro" edito da "Ergo Sum" Grosseto per Musica in Mostra, appartenente alla collana "I Cataloghi di Musica in Mostra" diretta da Franco Zanetti. Il volume è disponibile su tutti gli shop online e sul sito www.musicainmostra.it

Il libro, di 350 pagine a colori (stampato a tiratura limitata e numerata), racconta anno dopo anno la storia de "Il Cantagiro", sicuramente una delle kermesse canore più amate dal pubblico italiano. Da un’idea di Ezio Radaelli nasce nel 1962 il Cantagiro, una delle manifestazioni musicali più importanti del nostro Paese ispirata al Giro d’Italia. Il Cantagiro non è soltanto una sfida tra cantanti ma un’autentica rivoluzione del modo di fare spettacolo. Gli artisti scendono dai loro "ideali piedistalli" per interagire con il pubblico, mischiarsi tra la folla, ricevere dai propri fans baci e abbracci. Non mancano però spintoni, schiaffi e risse che vedono coinvolti i cantanti e la folla eccitata. Nel libro vengono ripercorse, anno dopo anno, le prime otto edizioni del Cantagiro, tanto quelle più famose che hanno lanciato brani immortali e consegnato alla gloria del tempo moltissimi artisti, quanto quelle dimenticate ai più. Attraverso le copertine di tutti i 45 giri di tutte le canzoni partecipanti Federico Pieri e Daniele Sgherri ci conducono per mano attraverso le atmosfere degli anni ‘60 in un percorso ricco di storia, aneddoti curiosi e divertenti raccolti in oltre un anno di meticolosa ricerca. Le foto inedite degli artisti, le ristampe dei dischi in vinile e le copertine delle riviste dell’epoca sono solo alcune delle curiosità che arricchiscono il volume. La prefazione è stata scritta da uno degli artisti protagonisti di quei favolosi anni ’60. Daniele Sgherri, professore, ricercatore e divulgatore musicale, è da oltre venti anni conosciuto e apprezzato a livello nazionale per la sua attività artistica e di autore. Federico Pieri, insegnante, è da anni un importante ricercatore e collezionista di dischi in vinile (con una collezione di oltre diecimila 45 giri), specializzato sulla musica italiana e sulle manifestazioni canore del nostro Paese.