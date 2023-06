Il campione orbetellano Andrea Fornaro con "Influence 2"

La migliore Maremma della vela a Genova per la presentazione del nuovo Class 40 "Influence 2" per il velista orbetellano Andrea Fornaro con madrina d’eccezione l’olimpionica Alessandra Sensini. La nuova barca "Influence 2" è un Musa 40 progetto realizzato dal cantiere San Giorgio Marine a Genova. Oggi grande festa al Circolo Canottieri Aniene a Roma per le premiazioni delle regate della Lunga Bolina, di Alessandro Maria Rinaldi, "commodoro" della vela del Circolo, dove sarà presente Artemare Club con la Cri Costa d’Argento.