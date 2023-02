Il Camper della Salute fa tappa a Tatti e Prata Parte il progetto

Martedì a Tatti arriva il camper della salute del Coeso, dalle 9 alle 13, nello spazio antistante l’ex asilo nido "Ciuchino Mandarino", in piazza Fratti. E giovedì, sempre dalle 9 alle 13, il camper si sposterà a Prata, in piazza Lolini. Sul camper ci saranno gli operatori sociosanitari e assistenti sociali che saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni. Il camper fornirà assistenza per prenotare le visite e gli esami, effettuare il cambio del medico curante, attivare la tessera sanitaria e consultare il fascicolo sanitario elettronico.