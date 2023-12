Il calendario: "firmato" da Sestini

Il calendario istituzionale della Polizia di Stato rappresenta da sempre non solo un fedele amico che ricorda le date importanti della vita ma racconta, attraverso le foto di paesaggi mozzafiato e scorci suggestivi tra i più belli d’Italia, la storia quotidiana delle donne e degli uomini delle Polizia di Stato al servizio della comunità. Dodici foto, dodici finestre, attraverso le quali si può rivivere l’emozione di essere poliziotti. Quest’anno il calendario della Polizia di Stato, firmato dal grande maestro della fotografia Massimo Sestini vincitore nel 2015 del prestigioso premio World Press Photo, è un viaggio lungo un anno che racconta i valori della legalità, della sicurezza, del rispetto per l’ambiente e della natura; immagini che descrivono l’essenza dell’#essercisempre, che contraddistingue l’impegno di tutti i poliziotti. Si sa che per Natale e per l’anno nuovo tutti abbiamo nel cuore i migliori propositi e la voglia di donare qualcosa di bello a chi ci è più caro, il calendario della Polizia di Stato 2024, anche per quest’anno ha una finalità in più: il ricavato delle vendite finanzierà il progetto del Comitato italiano per l’Unicef "Nigeria – per ogni bambino e bambina: un futuro", che si pone come obiettivo quello di migliorare l’accesso all’istruzione, garantire la sicurezza delle scuole e ampliare le infrastrutture scolastiche del Paese dell’Africa centrale. Una parte degli introiti saranno inoltre devoluti al piano di assistenza della Polizia di Stato "Marco Valerio", dedicato alle famiglie di poliziotti con figli gravemente malati. Il costo è di 8 euro per quello da parete e 6 euro per quello da tavolo.