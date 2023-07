Il caldo nei luoghi di lavoro Prevenzione da attuare contro lo stress termico

Negli ultimi giorni, a causa dell’ondata di caldo che ha colpito anche la Maremma, sono stati registrati casi di infortunio grave o addirittura mortali, legati proprio all’attività lavorativa. Una situazione davvero pesante per i lavoratori di alcuni comparti che hanno avuto seri problemi durante l’estate, che è ancora lunga. Gli eventi di calore estremo possono infatti causare problemi di salute significativi come esaurimento da calore, colpo di calore e altre malattie correlate allo stress da calore. Temperature elevate per periodi di tempo lunghi possono anche aumentare il rischio di infortuni, dovuti a stanchezza, mancanza di concentrazione, decisioni. Anche attrezzature e materiali possono aumentare il rischio per la salute se sottoposte ad elevate temperature ad esempio quando si lavora con solventi e altre sostanze volatili. le temperature più elevate possono aumentare i livelli di inquinamento dell’aria e le conseguenti esposizioni dannose per i lavoratori. "I tecnici della prevenzione del servizio prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pissl) dell’Asl – spiega Daniela Cardelli direttore del dipartimento delle professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione dell’Asl Sud Est – hanno svolto in questi anni numerose campagne di studio sugli effetti del lavoro al caldo nel corso delle quali sono stati rilevati oltre ai parametri ambientali anche quelli fisiologici, tese alla comprensione del reale impatto dell’innalzamento delle temperature sulla salute dei lavoratori; i cui risultati hanno determinato la stesura di raccomandazioni recepite successivamente dalle Linee guida della Regione Toscana. Tali studi hanno dettato inoltre la necessità di intensificare le azioni di controllo mirate per questo rischio. L’attività di vigilanza attualmente condotta è per questo volta alla verifica delle misure di prevenzione e protezione messe in atto per mitigare il rischio da stress termico, soprattutto nei settori più esposti tra cui cantieri edili, stradali, agricoltura, settore della logistica.