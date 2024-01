"Il Calamo". Lettere in mostra al "Quadrivio"

Ultimo giorno oggi per poter visitare la mostra delle lettere alla galleria d’arte "Il Quadrivio" in viale Sonnino 100, a Grosseto, dedicata al maestro Marco Moretti. Quest’anno, la terza edizione dell’iniziativa promossa dall’associazione "Il Calamo" per la prima volta ha avuto come location la galleria di Patrizia Zuccherini, che ha dato risalto all’inusuale modalità di comunicazione che, nonostante il suo fascino senza tempo, negli ultimi decenni è stata soppiantata dai moderni mezzi tecnologici, che hanno cambiato il modo di relazionarsi a distanza. La giuria di "Scriveteci una lettera 2023", tenendo conto anche del giudizio espresso dai visitatori, fra le 120 lettere pervenute, ha formulato la classifica finale. Prime tre lettere premiate, pari merito, sono pervenute da Lucia Sardi di Brugherio; Ekaterina Boikova di San Pietroburgo (Russia) e Irene Dessi di Sestu. Inoltre, sono stati premiati, in ordine di classifica: 4° Milena Colapietro di Caianello; 5° Antonella Brera di Trieste; 6° Sara Brunacci di Subbiano; 7° Giuseppe Tani di Livorno; 8° Armida Tosi di Grosseto. Nella categoria under 15, i primi classificati, pari merito, sono stati: Edoardo e Leonardo Cesaroni di Gallese; Beatrice Corti di Grosseto; Rebecca D’Angelo di Vairano Scalo; Francesca e Marco Mesolella di Roma e Tommaso Pelosini di Buti).

"A tutti gli allievi della scuola media cittadina Vico – dice Ettore De Tora, presidente dell’associazione Il Calamo – è stato assegnato un attestato di merito che sarà consegnato in classe. I visitatori hanno apprezzato tutta l’esposizione, a partire dai meravigliosi lavori del maestro Marco Moretti, per arrivare ai molteplici materiali e oggetti per la scrittura. Dai pennini ai calamai, dai libri antichi agli inchiostri liquidi, solidi e in polvere, dagli scrittoi alle penne d’oca, dai calami alle stilografiche, tutto messo a disposizione dai soci della nostra associazione e da Mario Carri. In mostra perfino un banco scolastico degli anni 1940 – 1950, recuperato dal signor Onorio Turchi e gentilmente messo a disposizione dal figlio Gabriele, al quale va il nostro sincero ringraziamento".