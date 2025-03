Il Calamo. Dentro la busta ci sono emozioni

Si è conclusa la quarta edizione dell’iniziativa "Scriveteci una lettera" che, anche quest’anno ha assegnato un premio speciale intitolato al maestro Marco Moretti, fondatore e motore dell’associazione "Il Calamo" per quasi 18 anni. Così il premio più bello, una penna stilografica con pennino in oro, offerta dal prestigioso marchio Leonardo Officina Italiana, è stata assegnata a Lucia Sardi di Brugherio che ancora una volta ha sbaragliato la concorrenza inviando una perla di bellezza indirizzata agli alberi.

Gli altri premiati sono stati, per la sezione "Tema libero", al primo posto Sara Brunacci di Subbiano (Arezzo) che ha allegato alla sua lettera numerose deliziose letterine di bambini partecipanti ad un campo estivo; il secondo e terzo posto, vengono assegnati rispettivamente a Mario Caricchio di Grosseto e Giuseppe Tani di Livorno. Per la sezione "Scrivere ad una persona cara che vive lontano da noi" primo posto ad Elena Silvestri di Vigarano Pieve (Ferrara); secondo posto a Patrizia Minacci di Grosseto e terzo posto a Margherita Rampazzo di Bologna. La sezione "Under 15" ha visto affermarsi al primo posto ex aequo, Rebecca D’Angelo di Vairano Scalo (Caserta) e la grossetana Beatrice Corti; terzo classificato Giuseppe De Simone di Grosseto, che ha partecipato insieme alla sorella Marianna. Segnalate inoltre le lettere di Antonella Mugnai di Sesto Fiorentino, Francesco Limitone di Livorno, Franco Nicolao di Fisciano (Salerno), Daniela Saglio di Vercelli, Patrizia Ciampi di Buti (Pisa), Giovanni Calabria, Sabato Cerrato e Stefano Mottola di Grosseto. Una lode particolare al socio Silvano Neri, che ha prodotto un biglietto "amarcord" davvero speciale. La grande partecipazione degli allievi della scuola media "Vico" è stata la ciliegina sulla torta di questa edizione.

"Un ringraziamento particolare – dice Ettore Tora, presidente de Il Calamo – a Letizia Jacopini, autrice di numerose pubblicazioni sulle penne a Carmine Grillo, che ha partecipato e condiviso la nostra iniziativa con la testata on line “Sempione News”; a Roberto Lenzini della cartoleria Cartolinea di via Svizzera e soprattutto al noto marchio di penne stilografiche Leonardo Officina Italiana".