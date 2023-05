Il cadavere non si trova Ricerche interrotte in via Giordania

Il giallo si infittisce. Il presunto cadavere sotterrato nella zona artigianale di Grosseto, in un campo di via Giordania tra la fitta vegetazione, non si trova. Ieri mattina, del massiccio dispiegamento di forze schierato il giorno prima (tra cui anche un escavatore dell’Esercito), non c’era più niente: niente carabinieri, reparto scientifico, cani. Bocche cucite da parte di chi indaga: sia i carabinieri che la Procura (l’indagine è portata avanti dal sostituto procuratore Valeria Lazzarini) non lasciano trapelare niente di quelle che sono le indagini che hanno visto la partecipazione anche dei militari del Ris. Due novità però ci sono. La prima, non confermata, è che in quella zona sarebbero stati trovati dei fazzoletti intrisi di sangue. Non necessariamente usati per un delitto, comunque. La "soffiata" però era chiara: in un terreno adibito ad orto in via Giordania sarebbe stato nascosto il cadavere di un uomo, ucciso probabilmente dopo un regolamento di conti. Informazione che però per il momento non ha avuto riscontri oggettivi: dopo una giornata di scavi nella terra che in questo momento è abitata da Michele Rossi (da tutti conosciuto come Ape), non è stato trovato alcun corpo. Lui adesso abita in quel piccolo appezzamento di terra nascosto dalla vegetazione incolta, che il Comune gli ha concesso a titolo gratuito per trasportare la roulotte dove vive insieme ai suoi animali. La seconda è che ieri un uomo sarebbe stato sentito dai carabinieri.

E molto è ancora da chiarire. C’è uno scomparso che potrebbe essere stato ucciso? C’è stato un regolamento di conti tra stranieri? Domande a cui nessuno per il momento riesce a dare una risposta esauriente.